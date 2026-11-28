28-летний китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг, выступающий в легчайшем весе организации UFC, высказался о возможном поединке с Мерабом Двалишвили.

— Генри [Сехудо] предположил, что следующим будет твой бой с Мерабом Двалишвили. Он думает, что Пётр Ян подерётся с Шоном О'Мэлли, а тебе предлагает бой с Мерабом. Ты думаешь, так и будет, что ты подерёшься с Мерабом следующим?

— Да, думаю, следующим я подерусь с Мерабом, потому что Мераб… Я слышал, что Мераб много раз говорил в интервью, что не будет драться со мной. Думаю, UFC это устроит. Ни у кого нет такой нокаутирующей силы, как у меня, знаешь, я могу нокаутировать его в первом или втором раунде, да, — приводит слова Ядонга MMA Fighting.