28-летний китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг, выступающий в легчайшем весе организации UFC, прокомментировал драку Умара и Усмана Нурмагомедовых с Мерабом Двалишвили в отеле Абу-Даби.

— Ты только что дрался с Умаром, и когда ты нокаутировал Умара, был момент, когда ты праздновал, и Усман Нурмагомедов запрыгнул в клетку, там была попытка удара локтем, а затем в Абу-Даби Усман и Мераб устроили разборку, Умар тоже был частью этого. Что ты думаешь об этой ситуации?

— Не знаю, брат, это просто безумие. Думаю, это его личность. Я ничего не осуждаю, но, по крайней мере, мне это не навредило. Надеюсь, это в прошлом! — приводит слова Ядонга MMA Fighting.