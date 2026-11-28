Царукян: не думаю, что Гейджи сразится со мной. На его месте я бы отказался от пояса

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, выразил уверенность в том, что чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи скорее откажется от проведения защиты пояса против него и даст согласие на бой лишь в случае высокого гонорара.

«Не думаю, что Джастин будет драться со мной. Будь я на месте Гейджи, просто отказался бы от титула. Но, возможно, ему заплатят достаточно, чтобы дать согласие. Для меня же поединок с Джастином определённо был бы отличным вариантом, поскольку в случае победы над кем-то другим фанаты начнут болтать: «О, Джастин был чемпионом, а ты его не одолел». Поэтому да, в идеале хотел бы побить Джастина, а после — защитить пояс», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.