Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал, когда надеется провести поединок за титул чемпиона UFC в промоушене.

«Скорее всего, в марте или апреле. Пока это не подтверждено. Неважно, в какой день и когда [состоится бой]. Я буду защищать титул летом и, вероятно, в конце 2027 года. Это будет идеально. Возможно, проведу 10-12 схваток в RAF и три боя в UFC. Для меня это будет лучшим годом с точки зрения прибыли», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

Арману Царукяну 30 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.