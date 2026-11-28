Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 13 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Алекс Перейра был чемпионом мира по кикбоксингу. Сергей Павлович совсем другой. Прежде всего он борец. Я действительно считаю, что Алекс Перейра должен быть фаворитом этого боя. Конечно, у него есть шансы проиграть, но, на мой взгляд,