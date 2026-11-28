Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением насчёт противостояния с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Это были самые тяжёлые бои в моей карьере. Он потрясающий, сильный боец. Противостояние с ним отняло у меня много энергии. Но если люди хотят увидеть [третий бой], мне лично, конечно, было бы приятно снова подраться с ним. Но мы знаем, что сейчас сложнее организовать этот поединок без участия Саудовской Аравии. И об этом вам лучше поговорить с Эдди Хирном, он расскажет больше деталей. Все организационные моменты лежат на плечах промоутера», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.