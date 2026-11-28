Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на обвинения соотечественника Артура Бетербиева в уклонении от участия в третьем поединке.

«Я просто ничего не хочу говорить. Если бы выбор соперников зависел только от меня, то все они вели бы себя иначе. Конечно, я хотел бы провести третий бой с Артуром и закрыть эту тему, но случилось то, что случилось. Возможно, в будущем это произойдёт», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.

В профессиональном рекорде Дмитрия в боксе 25 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге, Бивол разделил ринг с представителем Германии Михаэлем Айфертом. Их противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Дмитрия единогласным решением судей.