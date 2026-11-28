Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол не исключил идею проведения поединка против непобеждённого бывшего двойного абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).

«Я не думал об этом. Но это может быть интересно. Да, если я поднимусь, а он спустится, то это возможно. Но посмотрим. Я не уверен, что для боксёров это хорошая идея — сначала подниматься, а потом спускаться обратно. Не могу сказать, будет ли для него это легко», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.