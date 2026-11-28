Гейджи: я обедал с Трампом, он пригласил меня сыграть с ним в гольф на деньги

38-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи рассказал, что собирается сыграть в гольф на деньги с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы не очень хорошие друзья с Трампом, но он обожает гольф. Я сказал ему, что готов поставить деньги. И в последний раз, когда я был в Белом доме с родителями, мы обедали вместе с ним. И Трамп сказал, что собирается сыграть со мной в гольф на деньги. Если бы я мог выиграть деньги у президента, было бы здорово», — приводит слова Гейджи портал MMAWeekly.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.