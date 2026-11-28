Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт заявил, что следующий бой станет последним в его карьере.

«У меня остался один бой по контракту, и в UFC позволят мне провести его, чтобы закончить с этим. Мы планируем его на февральском турнире в Кливленде. Оппонента пока нет, это будет моё прощание с UFC. Это и горько, и сладко. В конце концов, я соревновался на самом высоком уровне, стал чемпионом мира, хотя не должен был зайти так далеко в жизни и оказаться там, где нахожусь сейчас. Я смирился с этим, навсегда благодарен за возможность, которой был благословлён и которой воспользовался. Нельзя драться вечно. У меня был хороший забег — 12 лет в спорте, чемпион мира. Многие люди тратят всю свою карьеру в погоне за тем, чего мне удалось добиться в UFC менее чем за два года», — приводит слова Гарбрандта портал MMA Mania.