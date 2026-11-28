Бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне штатный аналитик промоушена американец Дастин Порье назвал победителя предстоящего поединка между ирландцем Иэном Гэрри и украинцем Ярославом Амосовым. Их противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде.

«Несомненно, я выбираю Ярослава. Он хорош, мужик. Надо отдать должное Иэну, поскольку после титульного поединка получить такого соперника в первом же бою после возвращения — это очень серьёзное испытание.

Иэн только что прошёл полноценный тренировочный лагерь под пятираундовый бой против борца, показал хорошую защиту от борьбы, а также работу в партере с Исламом.

Но у Ярослава борьба в партере другая, не такая, как у Махачева. Он больше похож на Хабиб