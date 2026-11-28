13-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли раскритиковал политику руководства UFC в отношении себя из-за того, что ему не предоставили шанс сразиться за чемпионский пояс в 2025 году, когда он шёл на серии из шести побед.

«Я занялся ММА, поскольку хотел стать чемпионом UFC. Ни ради чего-то другого. Меня не устраивает позиция в топ-5, топ-10 или топ-15 лучших бойцов по версии UFC. Я занимался этим дерьмом, чтобы стать чёртовым чемпионом, поскольку так мне сказали ещё в начале: «Если хочешь получать деньги, ты должен завоевать этот пояс».

И у меня была одна возможность. Была одна возможность, которую мне действительно могли предоставить, но не сделали этого. Они меня обманули. И мне жаль, я не могу с этим смириться. А потом эти ублюдки говорят: «Бак, просто сделай это снова. Мы в тебя верим», — приводит слова Бакли портал MMA Mania.