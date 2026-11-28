Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался насчёт грядущего поединка между 32-летним популярным российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Если Иззи начнёт действовать таким же образом, как в первом раунде боя с Нассурдином, то нас ждёт техничное противостояние, в котором он может одержать победу. Иззи будет способен победить Шару, поскольку тот не будет пытаться проводить тейкдауны. И если нас ждёт чистое столкновение ударных