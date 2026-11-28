Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, как отреагировал на анонс боя с непобеждённым бойцом UFC эквадорцем Майклом Моралесом, а также сообщил, почему считает поединок против него менее сложным, чем потенциальное противостояние с чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым. Бой Карлоса и Майкла состоится 30 января на турнире UFC 336, а на кону будет стоять временный пояс чемпиона в полусреднем весе.

«Сначала я немного разозлился, потому что ожидал, что буду драться с Исламом. Этот парень двойной чемпион, лучший боец вне зависимости от весовых категорий. [Бой с ним] Это был бы огромный шаг для меня. Но в любом случае сейчас я собираюсь сразиться за пояс с Моралесом. Думаю, для меня это более удобный оппонент. Не хочу сказать, что Майкл более лёгкий соперник, чем Ислам. Возможно, Моралес менее жёсткий, чем Махачев из-за своего стиля. Так что я доволен», — приводит слова Пратеса пресс-служба UFC.