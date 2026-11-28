Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес объяснил, почему считает, что побьёт непобеждённого бойца UFC эквадорца Майкла Моралеса. Противостояние Карлоса и Майкла состоится 30 января на турнире UFC 336, а на кону будет стоять временный пояс чемпиона в полусреднем весе.

«Думаю, дело в том, что я реализую комбинации, умею сохранять спокойствие в октагоне, а также в умении причинять боль своим противникам, заставляя их сдаваться. Весь мой путь в единоборствах, всё время, проведённое в Таиланде и в остальных местах, — это очень помогло мне. Главное для бойца — это стойкость и просто продолжать побеждать. Преимущества Майкла? Он молод и силён. Это главное», — приводит слова Пратеса пресс-служба UFC.