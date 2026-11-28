14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер поделился мнением насчёт потенциального поединка чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

«Мне кажется, что Волк способен победить кого угодно, поскольку он является одним из лучших универсальных бойцов ММА. Алекс не просто боец, который бьёт или контратакует. Он может идти вперёд, отступать, драться из обеих стоек, перевести соперника, где будет бороться с ним в партере, или защититься от прохода, перейдя к контратаке. Он способен на многое. Я считаю, что это вполне выигрышный для него бой.

Волк — реальный танк. Его первый бой в карьере был в среднем весе. Это огромный парень. И он хочет боя с Гейджи, поскольку намерен стать двойным чемпионом UFC. Он сказал, что в случае ухода Гейджи будет готов сразиться с Арманом. Другие парни даже близко не подходят к Царукяну, но Волк вызвался стать его соперником. Это просто говорит о его характере», — приводит слова Хукера портал MMA Fighting.