Звиад Лазишвили, являющийся братом Сабы Лазишвили, раскрыл новые детали драки своего брата и Мераба Двалишвили с Умаром и Усманом Нурмагомедовыми.

«После [первоначальной драки, которую мы видели на кадрах] Умар и двое его друзей появились позади Мераба и Сабы. Как только Умар приблизился к Мерабу, он ударил его. После этого Саба ударил Умара и повалил его, а затем началась вторая драка.

После этого пришли охранники и увели Мераба… Они подумали: «Раз Мераба здесь больше нет, драки тоже не будет». Никто не знал, кто такой Саба. Так что Саба остался там один на один со всеми. Перед этим он сломал нос одному парню (имеется в виду Тагир Уланбеков. — Прим. «Чемпионата») и потряс другого. А потом Саба остался там один, и все они начали драться с Сабой.

Саба рассказал мне, что в конце концов он стоял в углу, не мог ничего сделать и просто закрывал голову руками. В какой-то момент его перестали бить, и, обернувшись, Саба увидел Усмана и Умара. Усман спросил его: «Зачем ты меня ударил?» Саба ответил: «Ты что, дурак?» После этого Усман продолжил его избивать», — приводит слова Лазишвили аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.