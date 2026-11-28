Навахо Стирлинг: с удовольствием подрался бы с Костой. Наш бой с Пауло стал бы громким

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг заявил о готовности сразиться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой.

«Ах, я бы с удовольствием подрался с Костой… Думаю, он пытается договориться насчёт заключения нового контракта с UFC. Поэтому, вероятно, захочет провести поединок со мной. Это был бы громкий поединок. И его можно было бы раскрутить. В этой категории появляется всё больше сильных бойцов, становится интересно. Мне кажется, я только что всё взбаламутил», — приводит слова Стирлинга портал Super Lutas.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В профессиональном рекорде Стирлинга 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.