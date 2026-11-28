35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что не собирается завершать карьеру профессионального бойца ММА в ближайшем будущем.

«Я выступаю в качестве профессионального бойца ММА уже 18 лет, а под баннером UFC — 14 лет. У меня были взлёты и падения, тогда я думал, когда же это всё закончится, поскольку мне уже надоедает этот спорт. Но я вернулся. Переход в полутяжёлый вес был для меня позитивным решением. Честно говоря, я думаю, что буду ещё какое-то время в деле», — приводит слова Уиттакера портал FOX Sports Australia.