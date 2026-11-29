Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович рассказал, что хотел бы побороться с медведем.

— Я хотел бы знать, боролся ли ты когда-нибудь с медведем?

— Нет, хотел бы, но никогда не удавалось.

— Ты думаешь, что у медведя был бы шанс тебя победить?

— Я думаю, здесь 50/50, — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.