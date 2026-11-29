Пятый номер рейтинга UFC в средней весовой категории (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо ответил, кого считает самым недооценённым бойцом в ростере промоушена.

«Я бы сказал, что таковым является Стрикленд, несмотря на то, что у него есть пояс. Люди, фанаты, толпа относятся к нему как к парню, которому не хватает техничности, который дерётся скучно или имеет несколько странный стиль. Тем не менее, когда ты встречаешься с ним лицом к лицу, понимаешь, что сталкиваешься с чем-то иным. И бой против Стрикленда — это в чистейшем смысле бой. Он очень хорош в этом», — приводит слова Борральо портал Super Lutas.