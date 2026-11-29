Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит призвал руководство промоушена организовать ему незамедлительный реванш с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Все вы видели «Рокки», но не забывайте, что происходит в «Рокки 2»… UFC, я готов выйти на бой, когда и где угодно, когда вы этого захотите. Стоит ли Тому возвращаться в «скором времени»? Бой Хокита и Перейры за пояс UFC в полутяжёлом весе тоже звучит очень неплохо», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.