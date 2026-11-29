Нидерландец Дамиан Пинас обвинил российского бойца Байсангура Сусуркаева в отказе от боя. Ранее сообщалось, что Сусуркаев и Пинас должны были подраться на турнире UFC 335, который состоится 12 декабря.

«Эй, Байсангур, как я уже говорил тебе раньше, ты трус. И теперь ты это всем доказал! Много болтаешь, а сам в итоге сливаешься, как последняя тряпка!» — написал Пинас на личной странице в социальной сети X.

25-летний Сусуркаев имеет безупречный рекорд: на его счету 13 побед и ни одного поражения. В UFC россиянин уже провёл три поединка и во всех одержал победы.

Напомним, в последнем бою Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса на UFC 328 9 мая этого года.