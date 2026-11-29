29 ноября, в Дюссельдорфе, Германия завершился боксёрский вечер, где 34-летний чемпион в тяжёлом весе Агит Кабайел представитель Германии встретился с 42-летним албанцем Нельсоном Хисой.

Бой закончился победой Кабайела во втором раунде. Угол Хисы выбросил полотенце.

Ранее сообщалось, что Нельсон оказался тяжелее чемпиона на 6 кг, показав на весах 113,1 кг. Вес Кабайела составил 106,9 кг.

Оба спортсмена подходили к титульному поединку в статусе непобеждённых. Для Агита эта защита была первой в звании полноценного чемпиона WBC после того, как непобеждённый Александр Усик отказался от своих чемпионств.