Российский боец Байсангур Сусуркаев сообщил о снятии с боя с нидерландцем Дамианом Пинасом на турнире UFC 335, который должен был состояться 12 декабря. Байсангур сломал ногу.

«Так, плохие новости, к сожалению, придётся вылететь с этого боя, который должен был состояться 12 декабря. Сломал я ногу в прошлую субботу. Сегодня 26 ноября, до боя остаётся 15–16 дней. Пару дней назад сломал ногу. Ждал, не хотел афишировать. Ждал, пока что-нибудь произойдёт. Как-то надеялся, что смогу обезболить ногу, что она вылечится. Очень надеялся, до сих пор надеюсь.

Сегодня, в четверг, я закину видео только в понедельник, если к тому моменту на 100% будет понятно, что я не буду драться. И всё ещё надеюсь на кортизол, на то, что доктор позволит нам его сделать и это поможет подраться.

Было проделано очень много работы, очень много потрачено и денег, и времени, и нервов. В этом лагере больше двух месяцев я работал, несмотря на травмы. Согнал 11 килограммов, оставалось ещё 86 кг. Очень сильно был готов физически и психологически. Очень сильно, прямо видел, как смогу его выиграть. Очень удобный был для меня соперник. И меня ещё больше мотивировало то, что я был андердогом.

Это мой первый главный кард. Я дрался с сильным соперником с хорошей медиа. К сожалению, к большому моему сожалению, получилось как получилось. В любом случае Альхамдулиллах. Это предопределение. Наверное, перенесём бой или ему найдут другого соперника. В следующий понедельник я скажу, что и как. Будем на связи», — сообщил Сусуракаев в видео, опубликованном несколько часов назад в своих соцсетях.

25-летний Сусуркаев подходил к бою с безупречным рекордом: на его счету 13 побед и ни одного поражения. В UFC россиянин уже провёл три поединка и во всех одержал победы.