Арман Царукян менее чем за минуту победил Энтони Петтиса на турнире RAF, защитив титул

В ночь с 28 на 29 ноября в Чикаго (США) на турнире RAF 15 состоялся поединок между российским бойцом Арманом Царукяном и американцем Энтони Петтисом. Топовый легковес UFC одержал досрочную победу на туше менее чем за минуту.

Уже через 30 секунд после начала поединка Царукян прошёл в корпус американцу, забрал спину и провёл бросок на четыре балла. Затем россиянин уложил бывшего чемпиона WEC и UFC в лёгком весе на лопатки. Для Шоутайма этот выход на ковёр стал дебютом в организации, а поражение было зафиксировано на 45-й секунде первого периода.

Для Армана Царукяна эта победа стала 10-й в профессиональной борцовской лиге и первой добытой на туше. Он также защитил чемпионский пояс RAF-кроссовер в среднем весе.

Единственное поражение в организации россиянин потерпел в июле текущего года, проиграв американцу Колби Ковингтону по очкам в поединке за титул в крузервейте.