39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо победил третьего номера рейтинга UFC в категории до 61 кг китайца Сонг Ядонга в борцовской схватке со счётом 11-0, которая прошла на турнире RAF 15 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Таким образом, Генри защитил титул чемпиона RAF в лёгком весе.

Отметим, что Сехудо и Ядонг также проводили бой под баннером UFC. Их противостояние состоялось на турнире UFC Fight Night 252, который прошёл 22 февраля 2025 года в Сиэтле. Тогда Ядонг одержал победу над Сехудо техническим решением.