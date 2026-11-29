Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, бросил вызов 39-летнему победителю Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американцу Генри Сехудо, предложив провести схватку по вольной борьбе в RAF, на что тот согласился.

Царукян: Приведите сюда этого маленького мальчика.

Сехудо: Если мы сможем договориться по весу, давайте устроим эту схватку. Обещаю, что именно мою руку поднимут.

Арману Царукяну 30 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.