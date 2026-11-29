В ночь на 29 ноября в Хьюстоне (США) на стадионе «Дайкин Парк» состоялось очередное крупное реслинг-событие промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Survivor Series: WarGames.

WWE Survivor Series: WarGames. Результаты шоу:

1. Шарлотт Флэр, Алекса Блисс, Стефани Вакер, Тейтум Паксли и Бэйли победили Джейси Джейн, Фэллон Хенли, Лайни Рид, Джейд Каргилл и Мичин в женском матче по правилам War Games .

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

2. Команда Мексики (Рей Мистерио, Пента, Рей Финикс, Драгон Ли и Эль Гранде Американо) победили команду США (Коди Роудс, СМ Панк, Эл Эй Найт, Сет Роллинс и Дже'Вон Эванс) в пятистороннем поединке. Пента, оставшись один, элиминировал Сета Роллинса, Коди Роудса и СМ Панка, принеся победу команде.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

3. Лив Морган победила Бекки Линч и защитила женское чемпионство Raw.

Фото: wwe.com

4. Дуэйн «Скала» Джонсон появился и обратился к фанатам в честь своего 30-летия с дебюта на ринге. В первом ряду присутствовала также его мама. В концовке он оставил микрофон и свои очки, намекая на полноценное завершение карьеры рестлера.