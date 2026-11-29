Бывший чемпион лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне боец UFC француз марокканского происхождения Салахдин Парнасс получил именную футболку от футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Фото: Пресс-служба ФК «ПСЖ»

Профессиональный рекорд бойца составляет 24 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и два поражения. Дебют Парнасса в качестве профи состоялся 20 июня 2015 года во Франции. На тот момент Салахдину было 17 лет.

В UFC французский боец перешёл летом 2026 года, дебютировав 5 сентября в главном бою турнира UFC Fight Night в Париже. Парнасс победил Дэна Хукера техническим нокаутом в первом раунде. В настоящий момент Салахдин занимает девятое место в топ-15 лучших бойцов UFC в лёгком весе.