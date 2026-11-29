Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд высказался насчёт предстоящего поединка против шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 298, который состоится 6 февраля в Сиднее.

«Он силён. Его основные козыри — это физические данные, упорство и готовность двигаться вперёд. У меня есть физические данные, чтобы конкурировать с ним, но с точки зрения техники я лучше него. У меня есть больше атакующих элементов в арсенале, и я стал намного сообразительнее во всех аспектах игры», — приводит слова Салкиллда портал FOX Sports Australia.