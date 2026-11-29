39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо предположил, кто станет следующим соперником действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг соотечественника Джастина Гейджи.

«Я думаю, что в UFC не станут делать бой Гейджи ни с Волком, ни с Царукяном. И, мне кажется, на горизонте есть потенциально громкий бой, как сказал Камару Усман. Я соглашусь с ним, что Гейджи сразится с Конором. Нет, не за пояс. Думаю, Джастин заслуживает большого чека, а для Конора это будет последний поединок по контракту. Верю, что в UFC считают Джастина победителем в этом поединке, поэтому они предпочтут этот вариант.

Джастин мог бы отказаться от пояса. Кто знает, может быть, из-за того, что Дана Уайт так сильно любит Волкановски, он мог бы организовать бой Армана против Александра Волкановски за вакантный титул в лёгком весе», — приводит слова Сехудо портал Bloody Elbow.