Усман Нурмагомедов отреагировал на видео Пратеса о том, как победить в уличной драке

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес записал видео, в котором рассказал, как можно одержать победу в уличной драке.

«Йоу, Карлос «Кошмар» Пратес здесь, первый претендент в полусреднем весе, и сегодня я научу вас тому, как победить в уличной драке. Итак, первый шаг: вам нужно найти что-то блестящее в своём кармане. У меня это одноразка, и затем вы (далее Карлос наносит лоу-кик. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Пратес в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

На данное видео своё внимание обратил непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов, оценив советы Пратеса в комментариях под роликом.

Усман Нурмагомедов: Конечно, там всё немного по-другому, но это тоже работает.

Карлос Пратес: Если ты знаешь, ты знаешь, брат.