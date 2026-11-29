Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг сообщил, что решил перестроить свой стиль после того, как уступил единогласным решением судей аргентинцу Кевину Вальехосу, а также рассказал, когда надеется провести следующий бой в промоушене.

«У меня много эмоций по поводу этого боя. Я дрался с опасным нокаутёром. Хотя статистика и интуиция подсказывали мне, что я был сильнее, судьи решили, что я сделал недостаточно. Такова жизнь. Я всегда старался нейтрализовать соперника, бить и не пропускать удары, переводить его в партер и пытаться провести болевой приём. Критерии оценки изменились, и в моём возрасте мне нужно адаптировать свой стиль, иначе останусь в прошлом, в той эпохе смешанных единобор