Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд рассказал, что надеется в конце 2027 года провести бой за титул чемпиона UFC, перечислив имена возможных оппонентов.

«Моё место в топе дивизиона. Я стою на пороге ко входу в первую пятёрку, и после поединка с Бенуа я обязательно сражусь с кем-нибудь из тех, кто выше меня в рейтинге, чтобы в конечном итоге завоевать право биться за титул.

Я даже не ожидал, что доберусь до этого места в рейтинге так быстро. Но это лишь доказывает тот факт, что чем лучше ты выступаешь, эффектнее нокаутируешь соперников или побеждаешь приёмами, тем быстрее тебя продвигают вперёд в топе.

Когда думаю биться за пояс? В конце следующего года. Я уверен, что это будет поединок либо против Армана, либо против победителя противостояния между Пэдди и Топурией. Знаю, что могу побить всех этих парней», — приводит слова Салкилда портал FOX Sports Australia.