Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Энтони Петтис поддержал титульные устремления второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

«Он должен бороться за титул. У него уже был шанс биться за пояс, но, как видите, всякое бывает. Арман развивает личный бренд за пределами UFC, что очень разумно. Люди знают его и за пределами мира единоборств, так что, думаю, его бой за чемпионство неизбежен. Его уровень мастерства уже на высоте, так что у него есть все задатки чемпиона», — приводит слова Петтиса портал Super Lutas.

Арману Царукяну 30 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.