«Никогда не будем поднимать эту тему». Джонни Уокер исключил вероятность боя с Волковым

Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер рассказал, что исключает возможность поединка против своего спарринг-партнёра, а также второго номера рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Александра Волкова.

«Мы никогда не будем поднимать эту тему. У меня нет никакого желания драться с Волковым. Он хороший парень и отличный спарринг-партнёр», — приводит слова Уокера портал Bloody Elbow.

Рекорд Джонни на профессиональном уровне составляет 24 победы, из которых 19 были одержаны нокаутом, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. Дебют Уокера в профи состоялся 14 декабря 2013 года на бразильском турнире Circuito Invictus de MMA 2.