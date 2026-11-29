Бывший обладатель чемпионского титула АСА в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев рассказал, когда рассчитывает провести следующий бой в лиге.

«Пока никаких новостей по поводу следующего боя нет. Я думаю, скорее всего, подерусь уже после Рамадана. Но если бы позвонили и предложили выступить до Рамадана, то согласился бы», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Абубакар имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Вагаев дебютировал в качестве профи 21 июля 2012 года на турнире RadMer 2.