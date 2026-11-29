Бывший обладатель чемпионского титула АСА в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев назвал победителя предстоящего поединка между ирландцем Иэном Гэрри и украинцем Ярославом Амосовым. Их противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Fight Night 295 в Эр-Рияде.

«Гэрри очень сильный соперник, он хороший ударник. Будет тяжёлый бой. Но я считаю, что Амосов может его забороть. Будет интересно посмотреть. Но думаю, что Амосов сможет его победить, хоть и поединок видится сложным», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.