«Только не избегай меня, и мы решим, кто из нас лучше». Волков оставил послание Гану

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков призвал чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана не уклоняться от проведения третьего поединка против него.

«Только не избегай меня. Просто сразись со мной, если тебе предложат этот поединок. Надеюсь, Сириль поправит своё здоровье не только физическое, но и ментальное. Это будет хорошая трилогия и хорошая история. Просто дайте нам снова сразиться друг с другом, и мы решим, кто из нас лучше. Это действительно последний шанс понять, кто из нас лучше», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Волков и Ган уже дважды дрались между собой. Первый поединок прошёл 26 июня 2021-го. Тогда победу одержал представитель Франции единогласным решением судей. Реванш состоялся 7 декабря 2024 года. Во втором поединке Сириль Ган одержал победу уже раздельным решением судей.