Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков выразил уверенность, что лишь он способен победить чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана.

«Сейчас в топ-10 нет бойцов, которые могли бы победить Гана, но я уже делал это однажды. Точно смог бы победить его в пятираундовом бою. И я уже выиграл трёхраундовый бой с Ганом. Так что прямо сейчас есть только один человек, который может победить Гана, — это я. И зрителям он не нравится. Не знаю, как обстоят дела в его родной стране, но здесь, в США, его никто не поддерживает, все его освистывают», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Волков и Ган уже дважды дрались между собой. Первый поединок прошёл 26 июня 2021-го. Тогда победу одержал представитель Франции единогласным решением судей. А реванш состоялся 7 декабря 2024 года. Во втором поединке Сириль Ган одержал победу уже раздельным решением судей.