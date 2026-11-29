Хавьер Мендес, являющийся тренером 35-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, рассказал, что договорённости с руководством промоушена по поводу организации поединка между подопечным и бразильцем Карлосом Пратесом никогда не было.

«Это его лагерь заявлял: «Мы будем драться с Исламом», а не наш. Всё, что я когда-либо говорил, — это то, что самым достойным соперником для Ислама в дивизионе является Пратес. Я никогда не говорил, что мы будем драться с Пратесом следующим. Я сказал, что с кем бы UFC нас ни поставила, и это может быть кто-то другой [мы готовы драться]. Мы ни разу не договаривались о поединке, от которого после отказывались», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.