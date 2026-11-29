Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, и бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо устроили словесную перепалку на пресс-конференции, приуроченной к турниру RAF 15 в Чикаго.

Россиянин начал с того, что усомнился в достижениях олимпийского чемпиона по борьбе, американец в ответ напомнил Царукяну о его недавнем поражении.

«Он проиграл бойцу ММА. Как олимпийский чемпион может проигрывать бойцу ММА? Это смешно», — сказал Арман Царукян.

«Ты проиграл Колби Ковингтону. А Колби Ковингтона заставили сдаться за 40 секунд», — ответил Генри Сехудо.