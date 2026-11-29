Боец UFC из Мьянмы Джошуа Ван высказал мнение о предстоящем поединке с анголо-португальцем Манелем Капе на турнире UFC 336, заявив, что ставка соперника на один сильный удар может сыграть с ним злую шутку. Их титульный бой состоится 30 января в Торонто, Канада.

«У каждого есть шанс попасть, верно? Но это станет его погибелью, если он будет рассчитывать на этот единственный сильный удар, потому что мощный удар намного медленнее яростных серий ударов. Если он рассчитывает только на это, это станет его погибелью», — приводит слова Вана аккаунт Kalshi MMA в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Вана 18 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и два поражения.