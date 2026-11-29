Бывший боец UFC Артём Лобов обвинил экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора в организации поджога автомобилей его родителей и угрозах в адрес матери. По словам россиянина, это произошло на фоне судебного разбирательства из-за виски Proper No. 12.

«Он сделал такие вещи, что не могу его простить. Сначала там, где живут мои родители, он отправил людей поджечь машину соседей. Потом послал людей поджечь машину моих родителей. Мама вышла ночью на улицу, и там был чувак с молотком, и он угрожал моей маме.

После этого мне поступил звонок от очень серьёзного человека у нас, типа как вора в законе. Он меня вызвал на встречу. Сначала у встречи был агрессивный настрой, однако я смог ему всё рассказать, где-то два часа мы с ним общались. В конце он протянул мне руку и сказал, что мне должны были заплатить», — сказал Лобов в интервью Магомеду Исмаилову на его YouTube-канале.