Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал предложенный испано-грузином Илией Топурией вариант карда для турнира The Ultimate Fighter, отметив, что Илия таким образом отправил сигнал всему дивизиону.

«Во-первых, это убийственный кард. Я бы купил его прямо сейчас. Во-вторых, он только что нашёл способ опустить весь дивизион и дать понять, что они находятся ниже него», — приводит слова Соннена Sport Poll Guy в социальной сети Х.

Ранее 29-летний Топурия, выступающий в UFC с 2020 года, бросил вызов британцу Пэдди Пимблетту, предложив ему стать тренерами в TUF, а затем подраться. Также в планы Топурии входил бой Царукян — Гейджи. В 2024-м испано-грузинский боец стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), а в 2025-м завоевал титул в легком весе (до 70 кг). Всего в организации на его счету девять побед и одно поражение.