37-летний действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи ответил на вопрос, кто станет его следующим соперником в промоушене.

«Если бы мне платили одинаково, правильным бизнес-решением было бы драться с Волкановски», — приводит слова Гейджи портал Home of Fight.

Напомним, Гейджи стал чемпионом промоушена в бою с испано-грузинским атлетом Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне, возглавив кард турнира UFC White House — Freedom 250. Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом. На счету Джастина 28 побед и пять поражений в профессиональной карьере.