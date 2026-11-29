Чемпион мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон пригрозил избить бывшего обладателя титула WBA Хосе Валенсуэлу после того, как тот назвал его трусом и обвинил в нежелании драться с опасными соперниками.

Ранее Валенсуэла раскритиковал решение Стивенсона покинуть промоутерскую организацию Zuffa Boxing, заявив, что американец заинтересован исключительно в заработке. Позднее он опубликовал скриншоты личной переписки с боксёром в социальных сетях.

«Я тебе нужен, а ты мне — нет. Раньше ты смотрел на меня снизу вверх. Ты мой фанат — вот и всё. Просто знай: я выбью из тебя всю дурь, если продолжишь проявлять неуважение», — написал Стивенсон в переписке.

Валенсуэла в ответ предложил американцу решить конфликт на ринге.