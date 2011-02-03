Герреро: Маркес ищет повод, чтобы уйти от боя

Бывший двукратный чемпион IBF в полулёгком весе и экс-чемпион IBF во втором полулёгком весе Роберт Герреро (28-1-1, 18 КО) полон желания провести бой против Хуана-Мануэля Маркеса (51-5-1, 38 КО).

Промоутеры Герреро, который и без того является одним из обязательных претендентов на роль соперника Маркеса в бое за золотой титул WBO, уже пытались организовать бой с мексиканцем, но он ответил отказом.

Напомним, в ноябре Маркес одержал победу над Майклом Катсидисом (27-3-0, 22 КО). И после боя одним из своих потенциальных соперников Хуан-Мануэль называл Пакьяо или кого-то из боксёров первого полусреднего веса. К сожалению Герреро, Маркес не рассматривал его кандидатуру.

«Ранее я старался относиться к этому с уважением. Но думаю, что он просто не хочет выходить на ринг со мной. Знаете, бокс в том и заключается, что за титул должны бороться лучшие. Думаю, что Маркес просто слишком нерешителен для такого боя. Это забавно, поскольку у меня есть полное право быть в числе возможных соперников. Но даже когда я попал в обязательный список и моё имя было упомянуто, то всё равно Маркес никогда не признавал меня. Очевидно, что он просто не хочет боя со мной. Я молодой, сильный, быстрый боксёр, и он видел, как я выступаю в андеркарте его боёв. Хуан-Мануэль просто ищет повод, чтобы не проводить со мной бой», — цитирует Герреро BoxingScene.