Хелениус: не позволю Питеру остановить меня на пути к вершине

Обладатель титула WBO Intercontinental в супертяжёлом весе Роберт Хелениус (14-0-0, 9 КО) прокомментировал предстоящий поединок против бывшего чемпиона мира Сэмюэла Питера (34-4-0, 27 КО), который состоится 2 апреля в Германии.

«Сэмюэл Питер – одно из самых известных имён в нашем дивизионе, и я с нетерпением жду момента, когда смогу продемонстрировать свои возможности в бою с ним. У него невероятный панч, и победить его будет тяжело. Но я не позволю ему остановить меня на пути к вершине. Это будет отличный бой», — цитирует Хелениуса Boxingscene.